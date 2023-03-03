Зеленський: Путін і його спільники мають отримати вироки за свої злочини

Російський диктатор Володимир Путін і його спільники мають отримати покарання за воєнні злочини проти України, повідомляє Новое время.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на конференції United for Justice у Львові в п’ятницю, 3 березня.

"Володимир Путін і всі його спільники мають отримати законні й справедливі вироки. За все, що вони наробили. В імʼя та памʼять усіх, чиї життя вони забрали, чиї долі вони зруйнували. За агресію, яку вони розпочали" , — наголосив глава держави.

Він закликав підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України — відповідний проєкт резолюції винесуть на розгляд Генасамблеї ООН.

"Трибунал стане тією ланкою, що подолає проблему неможливості для Міжнародного кримінального суду [МКС] притягати до відповідальності саме за злочин агресії" , — нагадав Зеленський.

Президент додав, що особливу увагу слід приділити злочинам, які країна-терорист Росія скоює проти українських дітей — депортації, викрадення та спроби стерти їхню національну й сімейну ідентичність.

"Ми розуміємо, що більшість російських злочинів на українській землі й проти українських громадян отримають справедливу відповідь саме в межах нашої національної юрисдикції. І я дякую всім, хто вже допомагає реалізувати кожне з цих трьох масштабних завдань" , — також сказав він.

3 березня у Львові пройшла конференція United for Justice ("юридичний Рамштайн"), у якій взяли участь представники європейських інституцій, генеральні прокурори та міністри юстиції різних країн, президент Латвії, віцепрем'єр уряду Нідерландів, глава МЗС Естонії та інші. Конференцію було присвячено відновленню справедливості для України.

2 квітня прокурор МКС Карім Хан повідомив про негайний початок розслідування ситуації в Україні після звернення 39 держав-учасниць МКС.

Україна закликає створити спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності винних у злочині російської агресії проти України. Створення трибуналу підтримали Європарламент і ПАРЄ своїми резолюціями.