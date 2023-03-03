США: Китай все ще розглядає можливість постачання зброї Росії

Китай все ще може піти на ескалацію та надати летальну військову допомогу Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, яку приводить CNN.

"Ми не віримо, що вони зняли цю тему з обговорення" , - сказав Кірбі.

За його словами, Китай все ще розглядає можливість надання військової допомоги Росії.

Кірбі також зауважив, що Китай та РФ не ухвалили рішення "рухатись вперед" у питанні військових поставок.

Нагадаємо, що Сполучені Штати повідомляють найближчих союзників про можливість запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо він надасть військову підтримку Росії.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати пообіцяли відповідні санкційні наслідки, якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю для війни проти України.