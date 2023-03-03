Глава МЗС Сербії заперечив заяву РФ про постачання боєприпасів Україні

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що Белград не постачає зброї Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє The Guardian.

"Я можу сказати це, тому що моє міністерство дає дозвіл на експорт зброї... Сербія не постачає військове обладнання в жодну країну, що, на нашу думку, може бути проблематично в будь-якому випадку" , - сказав він.

Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що балканський союзник Москви поставив тисячі ракет в Україну.

Захарова послалася на повідомлення ЗМІ, в яких ідеться про те, що сербський державний збройовий завод нещодавно поставив близько 3500 одиниць для реактивних систем залпового вогню "Град", які використовувалися як російськими, так і українськими військами.

Вона додала, що можливе озброєння України є "серйозним питанням" для сербсько-російських відносин.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич заявив, що вживатиме заходів проти сербів, які вирішили долучитись до лав приватної військової компанії "Вагнер" і вирушити в Україну на війну.