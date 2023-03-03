У Єврокомісії розповіли про складні дискусії довкола формату спецтрибуналу

Коаліція, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії, поки не дійшла згоди щодо його формату та намагається взяти до уваги позицію України, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час спілкування з журналістами у Львові на полях конференції United for Justice.

Рейндерс відзначив, що у групі з 29 країн, які обговорюють формат майбутнього трибуналу, є чітке зобов’язання притягнути до відповідальності винуватців злочину агресії,

"Але яким є рішення - про це йде дискусія. На цей момент немає спільної згоди, яким буде точне рішення. Чи це спеціальний, чи гібридний трибунал, чи інше рішення - на столі багато можливостей" , - зауважив Рейндерс.

Він дав зрозуміти, що обговорення так званого "гібридного трибуналу" не зняте з порядку денного попри незгоду України.

"Звичайно, ми намагаємось взяти до уваги запит України настільки, наскільки це можливо" , - сказав Рейндерс, додавши, утім, що "є багато юридичних моментів і це не так легко".

"Є політичні обговорення серед деяких держав-членів про те, що краще зробити, але є дуже багато юридичних проблем" , - зазначив єврокомісар.

Він висловив сподівання на ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції на підтримку трибуналу, "щоб продемонструвати політичну волю" щодо його створення.

"Якщо буде політична воля - після цього буде легко вирішити юридичні питання" , - сказав Рейндерс.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше на полях конференції заявив, що друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.