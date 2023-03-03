Зеленський подякував військовим, які захищають Україну

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п’ятницю, 3 березня, подякував захисникам України та відзначив їхні успіхи на полі бою, повідомляє Новое время.

Глава держави подякував бійцям 27-ї Печерської бригади Нацгвардії, які воюють на Донецькому напрямку і успішно знищують техніку російських окупантів, Нікопольський зенітний ракетний полк, бійці якого збили російський бомбардувальник, бійців 72-ї окремої механізованої бригади, 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 35-ту бригаду морської піхоти та 55-ту артилерійську бригаду.

"Гідна відсіч ворогу зараз – це передумова успіху наших оборонних операцій найближчих місяців. Дякую воїнам 128-ї окремої бригади ТрО і 1-ї танкової бригади, які боронять Запорізький напрямок. Молодці, хлопці! І, звичайно, я дякую кожному й кожній в об'єднаному стратегічному угрупованні військ Хортиця, хто захищає Бахмут, хто стійко й хоробро виконує бойові завдання" , — наголосив він.

Коментуючи конференцію з відновлення справедливості для України United for Justice, яка пройшла у Львові 3 березня, Зеленський сказав, що українські герої щодня віддають свої життя, щоб зупинити агресію РФ, і світ «має чіткий моральний обов'язок перед кожним і кожною, хто зараз у бою та захищає свободу».

"Цей обов’язок – відновити справедливість і притягти до відповідальності державу-терориста, її керівництво. І це буде" , - додав президент.

3 березня в Бахмут, за який тривають запеклі бої, прибув командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

28 лютого заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Бахмут направили підкріплення.

Представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий казав, що на Бахмутському напрямку українські захисники героїчно тримають оборону, знесилюючи окупаційні війська РФ, щоб пізніше підготовлені резерви з новою технікою могли відкинути ворожі сили.

Міністр оборони Олексій Резніков оцінив щоденні втрати Росії в боях за Бахмут у 500 окупантів убитими та пораненими.