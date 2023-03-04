Президентка Європарламенту Метсола приїхала з візитом до України

Президентка Європарламенту Метсола приїхала з візитом до України
Фото: twitter

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола приїхала з візитом до України, повідомляє Європейська правда.

Про це вона написала у Twitter.

"Добре повернутися до України. До цих хоробрих людей, які надихнули світ. До героїв, які відмовляються здаватися. До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей. До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі", - йдеться у повідомленні.

Метсола не вказала, в якому місті перебуває, але опублікувала фото на тлі оперного театру у Львові.

Пізніше вона також повідомила, що провела зустріч зі спікером Верховної ради Русланом Стефанчуком.

"Майбутнє України – це членство в Європейському Союзі. Ми пройдемо весь шлях спільно з вами", - написала вона.

Стефанчук на своїй сторінці у Facebook повідомив, що на зустрічі обговорювалися санкції проти РФ та виконання рекомендацій щодо вступу України в ЄС.

Слід зазначити, що у Львові в п'ятницю відбулася конференція United for Justice, на якій виступив президент Володимир Зеленський.

У Львові також перебували низка європейських гостей, зокрема, президент Латвії, міністри закордонних справ Нідерландів та Естонії.

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