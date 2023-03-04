Президентка Європарламенту Метсола приїхала з візитом до України

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола приїхала з візитом до України, повідомляє Європейська правда.

Про це вона написала у Twitter.

"Добре повернутися до України. До цих хоробрих людей, які надихнули світ. До героїв, які відмовляються здаватися. До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей. До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі" , - йдеться у повідомленні.

Good to be back in Ukraine.With those brave people who inspired the world.With those heroes who refuse to give in.With those who sacrificed everything for our values.With Europeans whose home is in our European Union.???????????????? pic.twitter.com/i5S15DqQtp — Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023

Метсола не вказала, в якому місті перебуває, але опублікувала фото на тлі оперного театру у Львові.

Пізніше вона також повідомила, що провела зустріч зі спікером Верховної ради Русланом Стефанчуком.

"Майбутнє України – це членство в Європейському Союзі. Ми пройдемо весь шлях спільно з вами" , - написала вона.

Ukraine's future is as a member of the European Union.We will walk all the way with you.Great seeing my friend @r_stefanchuk again.Cooperation between @Europarl_EN & @ua_parliament will only grow stronger.???????????????? pic.twitter.com/4Wg10EqvMm — Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023

Стефанчук на своїй сторінці у Facebook повідомив, що на зустрічі обговорювалися санкції проти РФ та виконання рекомендацій щодо вступу України в ЄС.

Слід зазначити, що у Львові в п'ятницю відбулася конференція United for Justice, на якій виступив президент Володимир Зеленський.

У Львові також перебували низка європейських гостей, зокрема, президент Латвії, міністри закордонних справ Нідерландів та Естонії.