Президентка Європарламенту Метсола приїхала з візитом до України
Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола приїхала з візитом до України, повідомляє Європейська правда.
Про це вона написала у Twitter.
"Добре повернутися до України. До цих хоробрих людей, які надихнули світ. До героїв, які відмовляються здаватися. До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей. До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі", - йдеться у повідомленні.
Метсола не вказала, в якому місті перебуває, але опублікувала фото на тлі оперного театру у Львові.
Пізніше вона також повідомила, що провела зустріч зі спікером Верховної ради Русланом Стефанчуком.
"Майбутнє України – це членство в Європейському Союзі. Ми пройдемо весь шлях спільно з вами", - написала вона.
Стефанчук на своїй сторінці у Facebook повідомив, що на зустрічі обговорювалися санкції проти РФ та виконання рекомендацій щодо вступу України в ЄС.
Слід зазначити, що у Львові в п'ятницю відбулася конференція United for Justice, на якій виступив президент Володимир Зеленський.
У Львові також перебували низка європейських гостей, зокрема, президент Латвії, міністри закордонних справ Нідерландів та Естонії.