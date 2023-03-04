Генштаб: В Україні ліквідовано ще 820 окупантів

Генштаб: В Україні ліквідовано ще 820 окупантів
Фото: Facebook

Українські захисники за добу ліквідували 820 російських окупантів та десятки техніки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 152190 (+820) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3409 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2414 (+12) од,
  • РСЗВ – 487 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 302 (+1) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5289 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Дані уточнюються.

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