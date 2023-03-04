Spiegel: Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні

Німецький збройний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив керівник компанії Армін Паппергер, пише Spiegel.

"Завод Rheinmetall може бути побудований в Україні приблизна за 200 мільйонів євро" , - заявив Паппергер.

За його словами, завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу "Panther" на рік. Переговори з українським урядом він назвав "багатообіцяючими". Паппергер сподівається на рішення "протягом наступних двох місяців".

"Panther" - це концепт нового танка, який концерн Rheinmetall представив влітку 2022 року. Це - розробка на основі Leopard 2 та найбільш зручний для країн, які вже мають на озброєнні "Леопарди". Україна, як відомо, у наступні місяці має отримати перші такі танки від союзників.

Керівник Rheinmetall переконаний, що завод можна захистити від російських повітряних нальотів.

"Захист за допомогою протиповітряної оборони не буде складним" , - сказав він.

Паппергер вважає, що для перемоги Україні потрібно від 600 до 800 танків.

"Навіть якщо Німеччина відмовиться від усіх 300 танків Leopard 2, наявних у Бундесверу, цього все одно буде занадто мало" , - сказав він.

На сьогоднішній день Rheinmetall випускає близько 250 танків.

"Ми працюємо на повній швидкості. Ми вже ввели в експлуатацію понад 40 бойових машин піхоти Marder, а до кінця року їх буде близько 100. З 50 танків Leopard 2A4 готові близько 30. Також є близько 100 старих моделей Leopard 1, з яких ми можемо відновити 88 машин" , - сказав Паппергер

Паппергер вважає, що війна триватиме "ймовірно, роками".