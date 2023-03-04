Зеленський у Львові зустрівся з президентом Європарламенту

Глава держави Володимир Зеленський привітав президента Європарламенту Роберту Метсолу в Україні. Їх зустріч відбулася у Львові, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook-сторінка українського президента.

"Дякую за лідерство в підтримці України з перших днів цієї жахливої війни та важливі рішення, ухвалені Європарламентом. Зокрема, 1 березня минулого року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС" , - написав Зеленський під відео.

Президент зазначив, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року.

Нагадаємо, цієї ночі стало відомо, що президент Європейського парламенту Роберта Метсола прибула з візитом до України та зустрілася з зі спікером Верховної ради Русланом Стефанчуком.