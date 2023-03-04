Bloomberg: Росія в обхід санкцій купує необхідну для війни електроніку

Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та "Великої сімки", щоб забезпечити постачання напівпровідників та інших технологій, необхідних для її війни в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як заявив європейський дипломат на умовах анонімності, російський імпорт значною мірою повернувся до довоєнного рівня 2020 року. Аналіз даних з торгівлі показує, що передові мікросхеми, вироблені в ЄС та інших союзних країнах, поставляються до Росії через треті країни, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

Після вторгнення в Україну рік тому країни ЄС та "Великої сімки" ввели кілька раундів санкцій, щоб послабити російську військову машину та підірвати її економіку. Дані свідчать про те, що реальна дія в деяких областях поки не відповідає тому, на що можна було б сподіватися.

Постачання з Китаю до Росії також зросли, оскільки Пекін відіграє дедалі важливішу роль у постачанні Москви, додав європейський дипломат. Ці країни, які не входять до ЄС, самі не ввели санкції проти Росії, але більшість із них неодноразово заперечували, що допомагають Кремлю.

ЄС ввів санкції щодо майже 1500 осіб, обмежив експорт сотень товарів та технологій та націлився на багато ключових джерел доходів Москви. Але деякі офіційні особи стурбовані тим, що блоку, як і раніше, не вистачає ефективного апарату для забезпечення дотримання цих заходів, і він відстає від США.

Маючи більш довгу історію застосування санкцій проти іноземних держав, США мають централізоване агентство, ефективніші процедури збору інформації, а також суворе законодавство та інструменти для забезпечення дотримання правил усередині країни та за кордоном.

У ЄС правозастосування є клаптевою ковдрою, яка в основному лягає на плечі держав-членів.

У той час як Європейська комісія стежить за виконанням та дає рекомендації, національна влада відповідає за виявлення порушень та накладення штрафів. А це означає, що результати є суперечливими.

Продаж напівпровідників через Казахстан

На перший погляд, санкції здаються ефективними. Економіка Росії скоротилася, і багато її банки та компанії залишаються відрізаними від міжнародних фінансових та торгових систем. Є також свідчення того, що обмеження на європейські та американські технології послабили ключові російські галузі та підірвали їхню здатність до інновацій у майбутньому.

Але інформація, зібрана організацією Trade Data Monitor, що базується в Женеві, вказує на те, що деякі підпадають під санкції товари, особливо передові напівпровідники, переправляються в Росію через треті країни, багато з яких різко змінили свою торговельну поведінку після російського вторгнення.

У деяких випадках експорт до Росії технологій, які можуть бути використані у військових цілях в Україні, фактично зріс із нуля до мільйонів доларів.

Казахстан є показовим прикладом. У 2022 році центральноазіатська країна експортувала до Росії передових напівпровідників на суму 3,7 млн доларів у порівнянні з 12 тис. доларів за рік до початку війни.

У період з 2017 по 2021 рік Росія щорічно купувала передові мікросхеми та інтегральні схеми в середньому на 163 млн доларів в ЄС, США, Японії та Великобританії. У 2022 році ця сума впала приблизно до 60 млн доларів.

Дані показують, що Туреччина, Сербія, ОАЕ та півдюжини інших країн Східної Європи та Центральної Азії допомогли заповнити дефіцит. Тим часом поставки високотехнологічних компонентів у ці країни з країн-союзників зросли на аналогічну суму.

За словами дипломата, такі ж закономірності виявляються у сотнях товарних категорій, але особливо гостро вони виявляються, коли йдеться про передові чіпи та інтегральні схеми, які можна використовувати у військових цілях.

Оскільки війна Росії в Україні триває вже другий рік, ЄС та його союзники все більше уваги приділяють затиканню будь-яких лазівок та запобіганню обходу введених ними санкцій.

Нагадаємо, західні союзники підштовхують Об'єднані Арабські Емірати до припинення експорту критично важливих товарів у Росії. Вони прагнуть позбавити армію Володимира Путіна компонентів, необхідних її війні проти України.