Луценко заявив, що його разом з підрозділом вивели з Бахмута

Ексгенпрокурор та ексглава МВС Юрій Луценко повідомив, що відтепер не воюватиме в Бахмуті – його переводять у територіальну оборону, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Луценко у Facebook.

"Отримав персональний наказ вибути з підрозділу ЗСУ Бахмута і продовжити службу в ТРО.

Підрозділ, де я 110 днів і ночей проходив службу на Бахмутському напрямку, теж перевели на інший напрямок.

Виконання обох наказів постійно моніториться для доповіді в ОП...

Дуже шкода, що сили оборони Бахмуту в критичний період крім проблем з БК матимуть ще й менше очей БПЛА".

Луценко назвав це рішення "політичною помстою".

Цьому передувало: