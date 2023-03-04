SpaceX вивела на орбіту чергову партію з супутниками Starlink
Американська компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск ракети Falcon 9. Цього ж разу вивела на орбіту ще 51 супутник системи Starlink, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише Twitter-акаунт SpaceX.
Зазначається, що ракета Falcon 9 стартувала з каліфорнійської бази Космічних сил Ванденберг.
Вже через 8 хвилин і 45 секунд після запуску, перший ступінь ракети повернувся на Землю й приземлився на безпілотний корабель Of Course I Still Love You, який, зі свого боку, був розташований у Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії.
Супутники Starlink були розгорнуті на орбіті через 15 хвилин після старту.
Нагадаємо, що SpaceX нещодавно запустила в космос супутники V2 mini, які надаватимуть покращений сигнал для системи інтернету Starlink.