SpaceX вивела на орбіту чергову партію з супутниками Starlink

Американська компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск ракети Falcon 9. Цього ж разу вивела на орбіту ще 51 супутник системи Starlink, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Twitter-акаунт SpaceX.

Зазначається, що ракета Falcon 9 стартувала з каліфорнійської бази Космічних сил Ванденберг.

Вже через 8 хвилин і 45 секунд після запуску, перший ступінь ракети повернувся на Землю й приземлився на безпілотний корабель Of Course I Still Love You, який, зі свого боку, був розташований у Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії.

Супутники Starlink були розгорнуті на орбіті через 15 хвилин після старту.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/hYSqcgPZgx — SpaceX (@SpaceX) March 3, 2023

Нагадаємо, що SpaceX нещодавно запустила в космос супутники V2 mini, які надаватимуть покращений сигнал для системи інтернету Starlink.