ЗМІ: Саудівська Аравія підвищила ціни на нафту для Азії та Європи

З квітня країнам Азії та Європи доведеться платити більше за нафту із Саудівської Аравії, повідомляє Українська правда.

Саудівська Аравія дала зрозуміти, що "бачить зростання попиту на нафту в Азії та Європі, піднявши ціни на постачання сирої нафти до цих регіонів".

Багато експертів передбачають підвищення цін на нафту до рівня 100 дол./барель на тлі відновлення економіки Китаю після скасування коронавірусних обмежень та уповільнення інфляції в інших регіонах світу.

"Контрольована державою "Saudi Aramco" підвищила більшість офіційних цін для Азії на квітень. Головна для компанії нафта сорту "Арабська легка" стала дорожчою на 2,5 дол за середній регіональний показник і на 50 центів дорожчою, ніж у березні" , - йдеться в матеріал.