Ситуація на фронті на ранок 6 березня: інформація Генштабу

Минулої доби, 6 березня, Сили оборони України відбили більше 95 атак російських окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"За минулу добу противник завдав 27 авіаційних та 4 ракетних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання росією подальших ракетних ударів є високоймовірною по всій території України" , - зазначили у відомстві.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Іскрисківщина та Волфін Сумської області та Бударки, Ветеринарне, Ольховатка, Стрілка, Червоне, Тернове та Огірцове на Харківщині.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Масютівка та Піщане Харківської області; Куземівка, Білогорівка, Невське, Краснопопівка та Сріблянське лісництво Луганської області та Терни, Спірне та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник не припиняє спроб штурмувати Бахмут та навколишні населені пункти. Обстрілював Желєзнянське, Дубово-Василівку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Іванівське, Богданівку, Годинник Яр, Курдюмівку, Кліщіївку, Широку Балку, Озарянівку, Дружбу, Григорівку, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти провели безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Північне, Перемога та Мар'їнка Донецької області. Ворожі обстріли зазнали районів 21 населеного пункту. Серед них — Веселе, Авдіївка, Водяне, Бердичі, Першотравневе, Красногорівка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу до наступу.

Обстрілів зазнали понад 40 населених пунктів, зокрема Новосілка та Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе та Кам'янське у Запоріжжі, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури.

Для введення в оману Сил оборони України ворог маневрує, пересуваючи колони в районах населених пунктів Нова Каховка (Херсонська область) - Армянськ (тимчасово окупована територія Автономної республіки Крим).

Ці дії викликають невдоволення особового складу російських окупаційних військ. Основна причина у відсутності достатньої кількості палива і навіть натяку на ефективність таких маневрів", - зазначили у Генштабі.

За даними відомства, у Волновасі Донецької області російські окупанти облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища та примусово залучають студентів до ремонтних робіт.

Крім того, українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 1 позицію засобів протиповітряної оборони ворога.