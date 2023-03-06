Погода в Україні на 6 березня: Сніг та ожеледь

Сьогодні, 6 березня, у деяких областях України очікуються опади у вигляді снігу, на дорогах ожеледиця. Температура в Києві близько 2-4° тепла. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

"У західних та північних областях невеликий сніг (вдень місцями), на дорогах місцями ожеледиця; на решті території без істотних опадів" , - пишуть синоптики.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу; вдень 1-6 ° тепла, на півдні країни до 9 ° тепла.

На Київщині невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура в області вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.