У Києві на прибирання снігу виїхали 184 одиниці техніки

Вранці 6 березня Київ прибирають від снігу 184 одиниці техніки, повідомляє Українська правда.

"Продовжується обробка доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами, а також прибирання снігу. Працюють 184 одиниці техніки та 152 особи з 25 бригад з ручного прибирання "Київавтодору". Двори та прибудинкові території прибирають працівники управляючих компаній".

У КМДА закликали водіїв та пішоходів враховувати погодні умови та бути максимально обачними на дорогах.