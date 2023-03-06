Вночі над Дніпропетровською областю збили 4 безпілотники

Цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровську область 4 безпілотниками, всі вони були збиті українськими силами, повідомляє Українська правда.

"Вночі ворог атакував Дніпропетровську область чотирма безпілотниками. Проте наші героїчні військові з Південного командування "Схід" їх знищили. Ймовірно, це були Shahed".

Глава ОВА також повідомив, що після 6 години ранку ворог ударив по Нікопольщині, направивши важку артилерію по Червоногригорівській громаді та Нікополю.

За словами Лисака, наслідки ворожих атак з'ясовуються, попередньо обійшлося без жертв.