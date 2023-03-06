ППО в небі Дніпропетровської області за ніч збили чотири безпілотники

Російські війська сьогодні вночі, 6 березня, атакували Дніпропетровську область за допомогою безпілотників. Сили ППО знищили всі 4 дрони.﻿ Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Вночi ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Проте наші героїчні військовi з Пiвденного командування "Схiд" їх знищили. Ймовiрно, це були Shahed" , - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

Також повідомляється, що ворожі дрони-камікадзе заходили на територію Дніпропетровської області з боку Нікопольського району, там вони були знищені.