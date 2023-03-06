Названі найекономічніші гібридні автомобілі
Одним із найважливіших аргументів при виборі автомобіля є витрата палива. І це не дивно, адже саме витрати на пальне становлять левову частку у річних витратах на обслуговування машини, повідомляє Автоцентр.
Але зовсім не всі готові змінити автомобіль із ДВС на електромобіль. Тому багато автомобілістів віддають перевагу моделям з гібридними силовими установками. Однак навіть серед таких авто є як більш, так і менш ненажерливі. Експерти видання WhatCar провели дослідження та з'ясували, які моделі цієї категорії можуть похвалитися найнижчою витратою палива.
До ТОП-10 гібридів із найнижчою витратою палива увійшли:
- Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid – 3,91 л на 100 км (2,27 л/100 км у міському режимі);
- Toyota Yaris 1.5 Hybrid (нове покоління) – 3,92 л на 100 км;
- Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid – 4,2 л на 100 км;
- Renault Clio 1.6 petrol hybrid 140 – 4,56 л на 100 км;
- Toyota Prius 1.8 VVT-i – 4,66 л на 100 км;
- Suzuki Swace 1.8 Hybrid – 4,68 л на 100 км;
- Kia Niro Hybrid – 4,69 л на 100 км;
- Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid – 4,76 л на 100 км;
- Toyota Yaris 1.5 Hybrid (попереднього покоління) – 4,78 л на 100 км;
- Toyota RAV4 2.5 Hybrid 2WD (нове покоління) – 4,8 л на 100 км.
Крім найекономічніших моделей гібридних машин експерти видання назвали й ненажерливі. Список таких автомобілів коротший і складається з трьох представників цього сегменту. До нього ввійшли:
- Lexus RX L 3.5 petrol hybrid – 7,6 л на 100 км;
- Toyota Highlander 2.5 Hybrid – 6,8 л на 100 км;
- Toyota RAV4 2.5 Hybrid (попереднього покоління) – 6,3 л на 100 км.