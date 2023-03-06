Уночі РФ запустила по Україні 15 "Шахедів", 13 з них збили – Ігнат

Речник повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Повітряні сили збили 13 з 15 дронів-камікадзе "Шахед", які росіяни запустили по Україні уночі 6 березня, повідомляє Українська правда.

"Було запущено дрони з північного напрямку. Це були дрони-камікадзе типу "Шахед-136" іранського виробництва. Було 15 запущено і 13 з них знищено протиповітряною обороно, різними вогневими засобами" , - повідомив речник ПС ЗСУ.

Ігнат назвав такий результат роботи повітряників "доволі непоганим".

Він закликав мешканців України не ігнорувати повітряні тривоги.