Резніков: Мобілізаційний план ще не завершений

У Міноборони оцінили мобілізаційну потребу ЗСУ. Глава відомства стверджує, що план, оголошений ще з моменту введення воєнного стану, не завершили, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Мобілізаційний план, який був оголошений з моменту імплементації парламентом указу президента про введення воєнного стану, ще навіть не завершений" , - сказав Резніков.

На питання, за яким принципом відбувається зараз відбір кандидатів на мобілізацію, він відповів: "У Генштабу є потреба".

"Він чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання військкомам: план та категорії фахівців. Міноборони лише здійснює контроль і мріє перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт. В нас є цей продукт, він розроблений. Ми просто не встигли до кінця впровадити. Це буде один із викликів Віталія Дейнеги" , - розповів Резніков.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував масове вручення повісток в України. Він заявив, що цей процес проходить спокійно та виважено і припинявся ні на один день з моменту повномасштабного вторгнення російських військ.

Нагадаємо, що Верховна рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів до 18 травня.