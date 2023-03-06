Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували 15 БПЛА, 11 ББМ та 650 солдатів РФ
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 153 770 військових, 3 423 танки, 2 086 безпілотників і 6 703 ББМ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 153 770 (+650) осіб ліквідовано,
- танків - 3423 (+9) од.
- бойових броньованих машин – 6 703 (+11) од.,
- артилерійських систем – 2 433 (+7) од.,
- РСЗВ – 488 (+0) од.,
- засобів ППО – 250 (+2) од.,
- літаків – 302 (+0) од.,
- вертольотів – 289 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2086 (+15) од.,
- крилатих ракет - 873 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 307 (+8) од.,
- спеціальної техніки – 234 (+2) од.
Дані уточнюються.