РосЗМІ повідомили про замах на російського олігарха Малофєєва

Російські ЗМІ повідомили, що ФСБ нібито запобігла замаху на олігарха Костянтина Малофєєва, який фінансував російських бойовиків, що діють на території українського Донбасу, повідомляє Українська правда.

"Запобігли організованому українськими спецслужбами замаху на життя громадського діяча – голови ради директорів групи компаній "Царьград" Костянтина Малофєєва" , - повідомили в ФСБ.

Повідомляється, що за спробою вбивства олігарха нібито стоїть "громадянин Росії Денис Капустін, який проживає на території України та діє під контролем СБУ, а також є одним з організаторів "Русского добровольческого корпуса"".

РосЗМІ нагадують, що ця людина також брала участь "в атаці на села в Брянській області", під час якої нібито було вбито двох місцевих жителів.

За даними ФСБ, автомобіль Малофєєва планували підірвати за допомогою прикріпленого під транспортним засобом вибухового пристрою, як це було з убивством російської журналістки Дар'ї Дугіної.

Російські ЗМІ опублікували відео, на якому нібито зафіксовано встановлення вибухового пристрою під машину, а також нібито його знешкодження за допомогою робота.

Також російська спецслужба заявила, що нібито в серпні 2022 року запобігла організованій Капустіним диверсії – вибуху на об'єкті нафтогазового комплексу на території Волгоградської області. Тоді нібито виконавці – росіяни Кейнер і Ушков – були вбиті.

У Росії проти Капустіна порушена кримінальна справа за статтями "Теракт", "участь у діяльності терористичної організації" і "незаконний обіг вибухових речовин".