Бійка депутатів та протести. В Грузії розглядають закон про "іноагентів"

Парламент Грузії сьогодні розглядає скандальний законопроект про "іноагентів". Через обговорення антиєвропейського документу депутати влаштували бійку.﻿ Про це, з посиланням на "Новости Грузии" та "Грузия Онлайн", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Сьогодні комітет парламенту Грузії з юридичних питань розпочав розглядає два законопроекти про так званих "агентів". Опозиційні депутати, зокрема Єдиний Національний рух, влаштували словесні суперечки з представниками правлячої партії "Грузинська мрія".

Крім того, між парламентарями відбулася масова бійка, після якої частину опозиціонерів покинула залу засідання.

A fight in the Parliament of Georgia between the Chairman of the UNM Levan Khabeishvili and the Chairman of the Legal Affairs Committee of the Parliament, Georgian Dream MP Henri Ohanashvili.

Video by TV Pirveli - ტელეკომპანია პირველი. pic.twitter.com/IcyZ11tkYt — Mikhail Kulakov (@mikkulakov) March 6, 2023

Під час розгляду скандального закону під будівлею парламенту Грузії активісти влаштували мітинг проти прийняття документу. На знак підтримки опозиціонери вивісили з вікон парламенту прапори Грузії та Євросоюзу.

Eu and Georgia flags outside the parliament right now with the EU anthem on the background. pic.twitter.com/JhviaWFhx3 — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 6, 2023

Також опозиційні депутати розвернули на засіданні комітету плакат з вже відомою на весь світ фразою українського прикордонника "Русский военный корабль иди на...".

Нагадаємо, наприкінці лютого у Грузії представили законопроект про "іноагентів", який фактично копіює російський закон. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус "іноагентів".

У деяких випадках за порушення норм цього закону автори пропонують тюремні терміни. Євросоюз раніше заявив, що ухвалення таких законів несумісне з виконанням рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в члени ЄС.