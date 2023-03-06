Пентагон: Падіння Бахмута не означатиме перелому у війні

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у понеділок, що місто Бахмут має більше символічне значення, ніж оперативне, і його падіння не обов'язково означатиме, що Москва відновила динаміку своїх військових зусиль. Про це він сказав під час візиту до Йорданії, повідомляє Українська правда.

"Я думаю, що це більше символічне значення, ніж стратегічне і оперативне" , - сказав Остін журналістам, додавши, що він не береться прогнозувати, чи буде Бахмут захоплений російськими військами, або коли саме.

"Падіння Бахмута не обов'язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби" , - додав Остін.

Нагадаємо, генерал-майор Збройних сил Австрії Бруно Гофбауер вважає, що місто Бахмут не впаде найближчим часом.

Британська розвідка 4 березня повідомляла, що українська оборона міста Бахмут на Донбасі перебуває під дедалі сильнішим тиском, в місті та його околицях точаться інтенсивні бої.