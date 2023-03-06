Зеленський зібрав Ставку: Оборона Бахмута буде продовжена

Президент України Володимир Зеленський 6 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Військові виступили за продовження оборони Бахмута, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

На засіданні командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту.

"Особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті" , - сказано у релізі.

Окрім цього, на засіданні розглянули питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.

Нагадаємо, раніше Зеленський зазначав, що українські військові оборонятимуть Бахмут, доки це буде розумно.