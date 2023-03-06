Bild: Зеленський і Залужений сперечаються з приводу Бахмута

Президент Володимир Зеленський дискутує з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо битви за Бахмут Донецької області. Про це у своєму матеріалі стверджує німецький таблоїд Bild, повідомляє Ділова столиця.

У виданні нагадують, що саме Бахмут довгий час залишається найгарячішою точкою війни Росії проти України.

Журналісти також нагадують, що російські окупанти намагаються оточити місто з українськими захисниками. У виданні наголосили, що ніде більше не загинуло стільки військових, а тактика "м'ясорубки" Росії ніде більше не була настільки кривавою. До того ж жодна інша гаряча точка на фронті не викликає бурхливіших дискусій усередині українського суспільства.

Bild повідомио, що між Зеленським і Залужним виникла суперечка з приводу битви за місто: вони мали принципово різні погляди на те, як армія повинна реагувати на ситуацію навколо Бахмута.

З кількох джерел у політичному керівництві Києва німецькому таблоїду стало відомо, що Залужний кілька тижнів тому вже рекомендував подумати про вихід із Бахмута з тактичних міркувань.

Bild пише, що з військової точки зору місто не має стратегічного значення, вихід із зруйнованого міста не мав би вирішального впливу на перебіг російсько-української війни. Через один лише фактор концентрації окупантів та розміщення тисяч найманців "Вагнера" Бахмут став політичним символом. У грудні Зеленський оголосив місто "фортецею".

У невпинних спробах взяти місто штурмом Росія втратила тисячі солдатів, зокрема колишніх бранців. Понад півроку країна-агресорка веде боротьбу за захоплення східноукраїнського міста. Але хоча втрати росіян, як кажуть, значно більші, під час самовідданої оборони міста загинули й багато українських військових. Начебто саме на цьому тлі Залужний наполягав на можливому виході з Бахмута на одній із ранніх стадій оборони.

Український уряд сказав Bild, що рішення триматися за Бахмут було правильним. Навіть у цих умовах російській армії було завдано серйозних збитків як у кадровому, так і у матеріальному плані. Наприклад, було знищено чимало танків та бронетехніки.

Видання пише, що за даними українських військових, головнокомандувач ЗСУ працює лише на перемогу над російськими військами та намагається максимально захистити своїх солдатів.

Водночас це призвело до виникнення суспільних дискусій з приводу ситуації навколо Бахмута.

Позицію Залужного поділяє більшість бійців, які нині утримують місто. Український військовий аналітик, який побажав залишитися неназваним, сказав Bild, що переважна більшість солдатів у Бахмуті не розуміють, чому місто утримують.

"Питання, які задають собі хлопці з Бахмута: яка стратегія? Навіщо нам окопуватись, коли нас оточує ворог?" – наголосив аналітик.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті. Як йдеться у звіті Інституту, українські сили, ймовірно, відходять зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка. Про це свідчать нещодавні геолокаційні кадри руйнування залізничного мосту через річку на північному сході Бахмуту.

Водночас, ISW упевнений, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, оскільки вона "продовжує поглинати російську живу силу і техніку в той час, як українські війська не зазнають надмірних втрат".