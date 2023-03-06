Росіяни розстріляли українського військового після слів "Слава Україні"
Російські загарбники розстріляли безбройного українського військовополоненого після слів "Слава Україні", повідомляє Українська правда.
Про це говорить відео розстрілу, котре поширюють в мережі, Telegram-канал глави ОП Андрія Єрмака.
Одразу кілька блогерів і каналів опублікували відео розстрілу.
На ньому український військовий, котрий потрапив у полон окупантів, каже: "Слава Україні".
Після цього російські загарбники розстрілюють полоненого зі словами: "Да ты ж су*а. Сдохни, су*а".
На вбивство українського захисника відреагували в ОП.
Глава офісу президента написав, що воєнні злочини культивуються на Росії і відбілюються їх пропагандою та міфами про "нацистів".
Пряма мова:
"Вбивство людини, яка потрапила в полон - ще один приклад цього. А ще - це приклад їх національної нікчемності та слабкості.
За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї".