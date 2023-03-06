В Раді хочуть заборонити участь у виборах для членів проросійських партій

У Верховній раді зареєстрували законопроект, яким пропонується тимчасово заборонити членам проросійських партій брати участь в управлінні державою, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить пояснювальна записка до документа.

Ініціатори законопроекту хочуть позбавити права бути обраними народними депутатами, депутатами місцевих рад чи сільськими, селищними та міськими головами учасників заборонених в Україні партій, у тому числі "Опозиційна платформа - за життя", "Партія Шарія" та "Опозиційний блок".

Таке обмеження для перелічених вище осіб пропонується запровадити на 10 років після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.

"Метою цього закону є забезпечення національної безпеки шляхом тимчасового обмеження участі осіб в управлінні державою через обмеження права бути обраним на строк, який дозволить відбудувати Україну після видворення російських військ за межі України та створити систему протидії інформаційним та іншим загрозам суверенітету та територіальній цілісності України, які можуть реалізувати особи за допомогою участі у політичних партіях" , - наголошується у документі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада припинила повноваження нардепів від забороненої ОПЗЖ Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо позбавлення мандатів усіх народних депутатів від ОПЗЖ.