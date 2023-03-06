Зеленський звільнив заступника голови СБУ та керівників кількох облуправлінь
Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення кількох керівних співробітників Служби безпеки України та регіональних управлінь СБУ, повідомляє Ділова столиця.
Документи оприлюднено на сайті глави держави.
Так, згідно з указом №130/2023, Олександра Якушева звільнено з посади заступника голови СБУ.
Крім того, були звільнені:
- начальник управління СБУ в Сумській області Едуард Федоров;
- начальник управління СБУ у Запорізькій області Борис Безрукий;
- начальник департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігор Носко;
- начальник департаменту господарського забезпечення Олександр Провоторов.
Зеленський також призначив Олега Красношапку начальником управління СБУ у Сумській області, а начальником департаменту охорони державної таємниці та ліцензування – Олега Храмова.