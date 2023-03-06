Страта полоненого українського бійця: омбудсмен та генпрокурор зробили заяви

Офіс генерального прокурора порушив кримінальне провадження за фактом страти українського військовополоненого російськими солдатами. А Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець надіслав своїм іноземним колегам відео із розстрілом уграїнського героя, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили Лубінець та генеральний прокурор Андрій Костін.

"Відео жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство. Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори Офісу Генерального прокурора. Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара" , — цитує Костіна пресслужби Офісу генпрокурора.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що Росія відповість за скоєні злочини.

"Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин. Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, — це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості… Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти. Мета України, як і всього демократичного світу, — притягнення Російської Федерації до відповідальності. Відправив це відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії" , — зазначив він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав головного прокурора Міжнародного суду Каріма Хана розпочати розслідування вбивства українського полоненого.

"Жахливе відео беззбройного українського військовополоненого, страченого російськими військами лише за те, що він сказав "Слава Україні". Ще один доказ того, що ця війна є геноцидом. Вкрай важливо, щоб Карім Хан негайно розпочав розслідування цього жахливого військового злочину МКС. Винні мають постати перед судом" , — наголосив глава МЗС.

Як повідомлялось, 6 березня у мережі з'явилося відео розстрілу російськими військовими беззбройного українського бійця після того, як він сказав "Слава Україні!".