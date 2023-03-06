Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП у 2023 році

Міністерство економіки переглянуло прогноз зростання ВВП України у 2023 році, знизивши показник із 3,2% до 1%, повідомляє UBR.

Про це повідомив заступник міністра економіки Сергій Соболєв у ході дискусії у Центрі економічної стратегії (ЦЕС).

Основний фактор перегляду прогнозу – припущення, що військові дії не закінчаться в середині року, а продовжуватимуться "майже цілий рік".

Водночас Соболєв зазначає, що позитивно на ВВП впливає покращення тенденції щодо надходження західної допомоги в Україну та відсутність всеукраїнських блекаутів під час опалювального сезону.

Також у міністерстві очікують зниження інфляції, оскільки економіка демонструє високий рівень адаптивності.

"Здається, ми пройшли пік інфляції. Наприкінці минулого року вона досягла 26% і тепер поступово починає знижуватися. Ми прогнозуємо, що вона з 26% у 2022 році зменшиться до 24%", – сказав Соболєв.

Нагадаємо, що до держбюджету було закладено зростання інфляції на рівні 28%. А реальне зростання ВВП – 3,2%. При цьому до початку атак на енергосистему в Кабміні прогнозували зростання економіки на 4,6% у 2023 році.