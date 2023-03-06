Кулеба закликає прокурора МКС розслідувати розстріл українського військовополоненого
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду розслідувати обставини розстрілу українського військовополоненого, про що стало відомо в понеділок, повідомляє Європейська правда.
Про це, як повідомляє він написав у Twitter.
"Жахливе відео із беззбройним українським військовополоненим, страченим російськими військами лише за те, що він сказав "Слава Україні". Ще один доказ того, що ця війна є геноцидом", – зазначив міністр.
"Вкрай важливо, щоб прокурор МКС Карін Хан розпочав негайне розслідування цього жахливого воєнного злочину в межах Міжнародного кримінального суду. Винні мають постати перед правосуддям", – додав він.
У понеділок українське суспільство обурив відеозапис, на якому вочевидь російські військові розстрілюють безбройного українського військовополоненого після його слів "Слава Україні". Ця подія викликала неабиякий резонанс, а Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження.