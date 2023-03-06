Кулеба закликає прокурора МКС розслідувати розстріл українського військовополоненого

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду розслідувати обставини розстрілу українського військовополоненого, про що стало відомо в понеділок, повідомляє Європейська правда.

Про це, як повідомляє він написав у Twitter.

"Жахливе відео із беззбройним українським військовополоненим, страченим російськими військами лише за те, що він сказав "Слава Україні". Ще один доказ того, що ця війна є геноцидом" , – зазначив міністр.

"Вкрай важливо, щоб прокурор МКС Карін Хан розпочав негайне розслідування цього жахливого воєнного злочину в межах Міжнародного кримінального суду. Винні мають постати перед правосуддям" , – додав він.

Horrific video of an unarmed Ukrainian POW executed by Russian forces merely for saying "Glory to Ukraine". Another proof this war is genocidal. It is imperative that @KarimKhanQC launches an immediate ICC investigation into this heinous war crime. Perpetrators must face justice. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 6, 2023

У понеділок українське суспільство обурив відеозапис, на якому вочевидь російські військові розстрілюють безбройного українського військовополоненого після його слів "Слава Україні". Ця подія викликала неабиякий резонанс, а Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження.