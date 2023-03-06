Маляр: Росія проводить дві інформаційні кампанії проти України

Країна-агресор РФ проводить дві інформаційні кампанії проти України, які мають на меті зупинити постачання західної зброї для ЗСУ та зірвати мобілізацію, повідомляє Новое время.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

За її словами, Росія зосередила свою інформаційну зброю проти України із двома цілями:

дискредитувати Україну як одержувача зброї;

зірвати мобілізацію та процес укладання контрактів на службу.

"Це має своє пояснення, адже зброя і люди, які її застосовують, - це те чого ворог найбільше боїться. Якщо перша ціль орієнтована на західного споживача інформації, то друга - на українського" , — зазначила вона.

Маляр закликала критично оцінити будь-яку інформацію з неофіційних джерел, перевіряти її точність та ставити собі питання «яка мета поширення такої інформації».