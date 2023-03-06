НАТО: Росія втратила під Бахмутом у 5 разів більше солдат, ніж Україна

У боях за Бахмут Донецької області втрати армій Росії та України становлять 5 до 1, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив військовий представник НАТО на умовах анонімності із посиланням на CNN.

За його словами, дані ґрунтуються на інформації західних розвідок.

"На кожного українського солдата, убитого під час захисту Бахмута, припадає не менше п'яти втрат російських військ" , — йдеться у повідомленні.

Водночас чиновник додав, що Україна зазнає у Бахмуті значних втрат.

Як повідомлялось, 6 березня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. За інформацією, особливо докладно члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Олександр Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.