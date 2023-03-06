Зеленський відреагував на відео із розстрілом українського військового

Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з розстрілом окупантами українського військового, який сказав "Слава Україні", повідомляє Українська правда.

"Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: "Слава Україні!". Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!". І ми знайдемо вбивць".

Зеленський додав, що окупанти вбивають за одне слово та мрію про Україну.

Що передувало: