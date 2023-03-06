Данілов: На сьогодні про оточення Бахмута не йдеться

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що про оточення Бахмута Донецької області наразі не йдеться, повідомляє Новое время.

"На сьогодні про оточення Бахмута не йдеться. Розуміємо, що ситуація непроста і тому ухвалюються колективні рішення, що робити на тому чи іншому напрямку, як посилювати цей напрямок" , - сказав він в ефірі телемарафону у понеділок, 6 березня.

Данілов додав, що питання оборони Бахмута обговорювалося на Ставці верховного головнокомандувача.

"Сьогодні щонайменше півтори години було обговорення всіх нюансів" , - зазначив він.

Під час засідання Ставки головнокомандувача командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловилися за продовження оборонної операції в Бахмуті та подальше посилення там українських позицій.

Представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий говорив, що українські сили під час оборони Бахмута Донецької області виснажують особовий склад та військову техніку військ РФ, щоб забезпечити успіх майбутнього контрнаступу ЗСУ.