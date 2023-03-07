Турецька опозиція визначилась із кандидатом у президенти

Турецький опозиціонер Кемаль Кілічдароглу 6 березня став головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана на президентських виборах, які відбудуться 14 травня, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Альянс із шести опозиційних партій обрав Кілідароглу своїм кандидатом у президенти. 74-річний Кілідароглу є головою другої за величиною партії країни, Республіканської народної партії.

Очікується, що майбутні вибори для чинного президента стануть найскладнішими за весь час його 20-річного правління. Вони проходять на тлі економічних потрясінь та критики реакції уряду на руйнівні землетруси.