США оцінюють українських пілотів для можливого навчання на F-16 – ЗМІ

Військово-повітряні сили США на базі в Аризоні перевіряють навики українських пілотів для можливого навчання на винищувачах F-16.﻿﻿ Про це, з посиланням на CNN, повідомляє Українська правда.

"Два українські пілоти наразі перебувають на військовій базі у США, де їхні навички перевіряють на авіасимуляторах, щоб зрозуміти, скільки часу їм знадобиться, щоб навчитися керувати різними військовими літаками, включно з F-16" , - йдеться в матеріалі видання.

Американський чиновник розповів виданню, що українські пілоти прибули в Тусон, штат Аризона, для ознайомлення в рамках постійного діалогу між українськими та американським військовими.

"Це, по суті, спілкування з персоналом ВПС і спостереження за тим, як працюють ВПС США" , – повідомив він.

CNN відзначає, що хоча наразі немає жодних ознак льотної підготовки українських пілотів, їхня присутність на базі в Аризоні може означати, що США не повністю закрили двері для надання Україні F-16.

Повідомляється, що оцінку навиків українських пілотів проводить 162 винищувальний авіаполк Національної гвардії Аризони, який спеціалізується на навчаннях на винищувачах F-16.

Джерело також повідомило CNN, що незабаром ще 10 українських пілотів можуть приїхати до США для аналогічної оцінки і атестації.