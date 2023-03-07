Погода в Україні на 7 березня: У більшості областей мокрий сніг та дощ

Сьогодні, 7 березня, у більшості областей України очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем, на дорогах ожеледиця. Температура в Києві близько 4-6° тепла. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

"Вночі у західній частині невеликий сніг, у Приазов'ї невеликий сніг з дощем, вдень у північних, центральних та східних областях невеликий мокрий сніг та дощ; на дорогах місцями ожеледиця; на решті території без істотних опадів" , - пишуть синоптики.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у Криму 1-6° тепла; вдень 3-8 ° тепла, у південній частині 9-14 ° тепла.

На Київщині вночі без істотних опадів, удень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 3-8° тепла, у Києві 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.