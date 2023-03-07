Ситуація на фронті на ранок 7 березня: інформація Генштабу

Минулої доби, 7 березня, Сили оборони України відбили більше 140 атак російських військ на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Противник завдав 50 авіаційних та 5 ракетних ударів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Зокрема, під час авіаударів ворог використав 11 БпЛА типу Шахед-136, 9 з яких — збито. Також окупанти здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по населених пунктах. України" , - зазначили у відомстві.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах формування наступальних угруповань не виявлено. Минулої доби обстріляли райони населених пунктів Сеньківка та Карповичі Чернігівської області; Старе, Голишівське, Павлівка, Волфіно та Грабовське Сумської області та Ветеринарне, Стрілка, Червоне, Тернове, Огірцове, Вовчанськ та Бударки у Харківській області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону українських військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фіголовка, Дворічна, Гряниківка та Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Краснопопівка та Діброва — Луганської та Терни, Ямпіль, Роздолівка та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник, незважаючи на значні втрати, продовжує штурмувати місто Бахмут та його околиці. Минулої доби, тільки біля села Дубово-Василівка ворог здійснив 37 атак. Також вів наступ у районах населених пунктів Білогорівка, Федорівка, Желєзнянське, Ягідне та Іванівське – успіху не мав. Артилерійські та мінометні обстріли проводилися в районах населених пунктів Желєзнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Годинник-Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Торецьк, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти безуспішно проводили наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам'янка, Північне, Першотравневе, Невельське та Мар'їнка Донецької області. Ворожі обстріли зазнали, зокрема, Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Тонечко, Північне, Водяне, Першотравневе, Невельське, Мар'їнка, Вугледар і Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках супротивник веде оборону. Обстріли зазнали, зокрема, Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Кам'янське, Таврійське Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині, а також Зміївка, Дорожнє, Херсон, Козацьке, Ольгівка, Тягинка, Антонівка та Білозерка Херсонської області.

"Для досягнення певних цілей щодо видачі російських паспортів, окупанти продовжують чинити тиск на мешканців Запорізької області. В окремих населених пунктах, з 1 січня, люди, які не мають паспорта громадянина російської федерації, не можуть отримати грошові виплати, зокрема зарплати. Розрахунок повинен здійснюватися виключно через карти російських банків" , - зазначили в Генштабі.

Там додали, що окупанти, щоб убезпечити своїх військовослужбовців, вирішили використати частину міської поліклініки як казарму у тимчасово окупованому Луганську.