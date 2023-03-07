У Китаї порушили питання постачання озброєння Росії
У Китаї допомогу Сполучених Штатів Америки, спрямовану на безпеку Тайваню, прирівняли до підтримки російського вторгнення в Україну, повідомляє Ділова столиця.
"Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, тоді як вони продовжують продавати зброю Тайваню"?
Цінь заявив, що "абсурдно" для чиновників США втручатися у питання Тайваню, і знову назвав це "справою китайського народу": "Жодна інша країна не має права втручатися в це", – сказав він.
"Ми продовжимо працювати з найбільшою щирістю і докладемо всіх зусиль для досягнення мирного возз'єднання. Водночас ми залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів" , - заявив дипломат.