У Китаї порушили питання постачання озброєння Росії

У Китаї допомогу Сполучених Штатів Америки, спрямовану на безпеку Тайваню, прирівняли до підтримки російського вторгнення в Україну, повідомляє Ділова столиця.

"Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, тоді як вони продовжують продавати зброю Тайваню"?

Цінь заявив, що "абсурдно" для чиновників США втручатися у питання Тайваню, і знову назвав це "справою китайського народу": "Жодна інша країна не має права втручатися в це", – сказав він.