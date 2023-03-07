На український ринок виходить найбільш місткий автомобіль Opel

Лінійку комерційних автомобілів Opel на українському ринку поповнила найбільш містка та вантажопідйомна модель – Opel Movano третього покоління, повідомляє Автоцентр.

Ця машина створена на популярній платформі в рамках Stellantis Group, на якій також збудовані Fiat Ducato, Citroen Jumper та Peugeot Boxer. Нагадаємо, що Opel Movano двох попередніх генерацій було уніфіковано з Renault Master.

Новинка буде доступна з різними типами кузовів. Насамперед це фургон, який можна замовити у чотирьох варіантах по довжині (три колісні бази на вибір) та з трьома версіями по висоті даху. Корисний обсяг вантажного відсіку варіюється від 8 до 17 м куб. Ширина між колісними арками становить 1422 мм, а загальна внутрішня ширина – 1870 мм. У виконанні H3 висота бічного дверного отвору досягає 2,03 м, що є одним із найкращих показників у класі. Задні двері відкриваються на кут в 180 або 270 град.

Повна маса варіюється від 3,5 до 4 т. При цьому машина може перевозити до 2,1 т вантажу. Opel Movano також можна замовити і у варіанті шасі для встановлення різноманітних кузовних надбудов. Стандартна кабіна – тримісна, проте є дворядна, на 7 осіб. Як силовий агрегат на Opel Movano пропонується 2,2-літровий турбодизель BlueHDi, що розвиває 165 к.с. та 370 Нм. Коробка передач – механічна, 6-ступінчаста. Найближчим часом стануть відомими й ціни для українського споживача.