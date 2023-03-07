Франція готується до величезних перебоїв у транспорті

Франція перебуває в очікуванні вуличних протестів та серйозних перебоїв у роботі транспорту та інших служб у вівторок, коли транспортники та працівники нафтопереробних заводів починають безстрокові страйки через план Еммануеля Макрона підвищити пенсійний вік до 64 років, повідомляє Європейська правда.

Вшосте з початку року профспілки оголосили загальнонаціональний день страйків і демонстрацій, прагнучи повторити велику явку, яка спостерігалася під час першого великого протесту 19 січня, коли понад мільйон людей вийшли на марш проти пенсійних змін.

Очікується, що перебої будуть більшими і продовжаться довше, оскільки залізничні профспілки закликали до безстрокових страйків, які можуть вплинути на всі національні потяги, а також на міжнародні маршрути.

Місцеві міські автобуси та поїзди метро у великих містах також постраждають. Постраждають авіакомпанії: у вівторок та середу через страйк авіадиспетчерів буде скасовано до 30% рейсів. Автомобільні перевізники можуть сповільнити рух та заблокувати маршрути до великих міст. Постачання до супермаркетів та підприємств, ймовірно, буде порушено.

"Ідея полягає в тому, щоб поставити Францію в глухий кут" , - сказав Фабріс Мішо, представник профспілки залізничників CGT.

Міністр транспорту Клеман Бон заявив в інтерв'ю телеканалу France 3, що це буде "один із найважчих" днів страйку для мандрівників із початку протестів.

Деякі студенти, у тому числі в університеті Ренн 2 у Бретані, почали блокувати факультети у понеділок увечері. У вівторок очікується закриття шкіл, оскільки деякі вчителі початкових та середніх шкіл проводять одноденний страйк. У кількох містах страйк робітників також може вплинути на вивіз сміття.

Пропозиції Макрона підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років та збільшити кількість років роботи, необхідні для отримання повної пенсії, обговорюються у французькому сенаті.

Позиції президента серйозно підірвані після того, як його центристське угруповання не змогло отримати абсолютну більшість на парламентських виборах у червні минулого року.

Не маючи більшості, уряд має покладатися на правих "Республіканців", які підтримують пенсійні зміни, але їхні сенатори та законодавці наполягають на поправках.

Прогнозується, що обговорення завершиться до кінця березня. Очікується, що комітет, до складу якого увійдуть законодавці з обох палат парламенту, шукатиме потенційну угоду за загальною версією тексту, яка, зрештою, буде представлена на затвердження Національним зборам, а потім Сенату.

Уряд сповнений рішучості наполягати на пенсійних змінах, а його представник заявив, що перед країною стоять насущніші проблеми, ніж страйки, наприклад, криза прожиткового мінімуму.