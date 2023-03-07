Генштаб: ЗСУ за добу знищили літак і понад 1000 солдатів РФ

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 154 тисячі 830 військових, 3 432 танки, 6 714 ББМ, 2 456 артилерійських систем та 303 літаки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 07.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 154 830 (+1 060) осіб ліквідовано,

танків - 3432 (+9) од.

бойових броньованих машин – 6 714 (+11) од.,

артилерійських систем – 2 456 (+23) од.,

РСЗВ – 488 (+0) од.,

засобів ППО – 253 (+3) од.,

літаків – 303 (+1) од.,

вертольотів – 289 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2095 (+9) од.

крилатих ракет - 873 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 323 (+16) од.,

спеціальної техніки – 236 (+2) од.

Дані уточнюються