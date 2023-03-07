Генштаб: ЗСУ за добу знищили літак і понад 1000 солдатів РФ

Генштаб: ЗСУ за добу знищили літак і понад 1000 солдатів РФ
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 154 тисячі 830 військових, 3 432 танки, 6 714 ББМ, 2 456 артилерійських систем та 303 літаки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 07.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 154 830 (+1 060) осіб ліквідовано,
  • танків - 3432 (+9) од.
  • бойових броньованих машин – 6 714 (+11) од.,
  • артилерійських систем – 2 456 (+23) од.,
  • РСЗВ – 488 (+0) од.,
  • засобів ППО – 253 (+3) од.,
  • літаків – 303 (+1) од.,
  • вертольотів – 289 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2095 (+9) од.
  • крилатих ракет - 873 (+0) од.,
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 323 (+16) од.,
  • спеціальної техніки – 236 (+2) од.

Дані уточнюються

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