Як триває оборона Бахмута: інформація британської розвідки

ЗСУ продовжують обороняти Бахмут Донецької області, незважаючи на сильний тиск та руйнування шляхів підвезення боєприпасів﻿. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, українська оборона Бахмута продовжує виснажувати сили з обох боків. За даними британської розвідки, на вихідних ЗСУ, ймовірно, стабілізували свій оборонний периметр після попередніх наступів росіян на північну частину міста.

Водночас російський удар зруйнував міст через єдину асфальтовану дорогу до Бахмуту, яка все ще була під контролем України за орієнтовними даними на 2 березня. Крім того, весняний бруд, ймовірно, заважає ЗСУ поповнювати запаси, оскільки вони все частіше вдаються до використання ґрунтових доріг.