Загроза російської ракетної атаки висока – Гуменюк

РФ збільшила кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі Загальний залп може досягати 24 ракет типу "Калібр". Їх зазвичай Росія використовує для точкових ударів по конкретних об'єктах. Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ця гра на нервах може бути спрямована на випробування нашої міцності. Однак перебування корабельного угруповання, у складі якого є ракетоносії на бойовому чергуванні, означає, що рівень загрози ракетній атакі надзвичайно високий, тому що вони готові до застосування у будь-який момент" , - пояснює Гуменюк. .

За її словами, нарощування ракетоносіїв у морі може виявитися і елементом психологічного впливу, спрямованим на демонстрацію того, що російська армія має достатню кількість боєприпасів.