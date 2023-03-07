Торгівля Китаю з РФ зросла двозначними темпами в січні-лютому

Експорт та імпорт Китаю з Росією у січні-лютому зріс двозначними темпами порівняно з попереднім роком - Китай напередодні заявив, що має розвивати відносини зі своїм північним сусідом "у все більш турбулентному світі".﻿ Про це, із посиланням на китайські митні дані, повідомляє Економічна правда.

Так, китайський експорт до РФ підскочив на 19,8% за перші два місяці 2023 року, досягнувши 15 млрд доларів, тоді як попит з боку інших ринків скоротився.

Імпорт із Росії зріс на 31,3% - до 18,65 млрд доларів.

"Це призвело до того, що дефіцит торгового балансу другої найбільшої економіки світу з Росією склав близько 3,6 мільярда доларів" , - йдеться у повідомленні.

Раніше Reuters писало, що морський імпорт російської нафти в Китай цього місяця досягне рекорду після того, як нафтопереробні заводи скористалися дешевими цінами, оскільки внутрішній попит на паливо відновився після зняття жорстких COVID-обежень.

Міністр закордонних справ КНР Цинь Ган заявив на прес-конференції в кулуарах щорічної парламентської сесії в Пекіні у вівторок, що Китай повинен розвивати свої відносини з Росією, оскільки світ стає все більш турбулентним.

Відповідаючи на питання, чи можливо, що Китай і Росія відмовляться від долара США і євро для двосторонньої торгівлі, міністр сказав, що країни повинні використовувати будь-яку валюту, яка є ефективною, безпечною і надійною.

"Валюти не повинні бути козирем для односторонніх санкцій, а тим більше прикриттям для залякування або примусу" , - сказав він.

Торгівля Китаю з Росією досягла рекордного рівня у 2022 році, коли західні країни запровадили санкції проти Росії через її вторгнення в Україну, нагадує Reuters.