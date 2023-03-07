РФ забрала життя щонайменше 464 українських дітей – ОДП
З початку повномасштабного вторгнення, за підтвердженими даними, росіяни вбили щонайменше 464 українські дитини, повідомили в Офісі генпрокурора. Найбільше маленьких українців постраждали від рук окупантів на Донеччині.
«Станом на ранок 7 березня 2023 року понад 1395 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 464 дитини загинули і понад 931 отримали поранення різного ступеня тяжкості» , – повідомили в ОГП.
Там зазначили, що найбільше дітей постраждало у:
- Донецькій області – 446;
- Харківській області – 273;
- Київській області – 123;
- Херсонській області – 94;
- Запорізькій області – 84;
- Миколаївській області – 83;
- Чернігівській області – 68;
- Луганській області – 66;
- Дніпропетровській області – 64.
«Ці цифри не є остаточними. Продовжується робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях» , – пояснили в Офісі генпрокурора.