РФ забрала життя щонайменше 464 українських дітей – ОДП

З початку повномасштабного вторгнення, за підтвердженими даними, росіяни вбили щонайменше 464 українські дитини, повідомили в Офісі генпрокурора. Найбільше маленьких українців постраждали від рук окупантів на Донеччині.

«Станом на ранок 7 березня 2023 року понад 1395 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 464 дитини загинули і понад 931 отримали поранення різного ступеня тяжкості» , – повідомили в ОГП.

Там зазначили, що найбільше дітей постраждало у:

Донецькій області – 446;

Харківській області – 273;

Київській області – 123;

Херсонській області – 94;

Запорізькій області – 84;

Миколаївській області – 83;

Чернігівській області – 68;

Луганській області – 66;

Дніпропетровській області – 64.