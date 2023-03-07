Україна повернула з російського полону ще 130 захисників

7 березня внаслідок переговорного процесу відбувся черговий обмін полоненими військовослужбовцями між Україною та Росією, Київ повернув 130 захисників, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляють РІА «Новости», Міноборони Росії, голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Міністерство оборони Росії повідомило, що у вівторок із підконтрольної Києву території повернуто 90 російських військовослужбовців. Їх доставлять до Москви літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії.

Згодом українська сторона підтвердила обмін.

"Черговий обмін полоненими – нам вдалося повернути додому 130 наших людей: 126 захисників та 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них – 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із "Азовсталі". Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара – загалом 35 людей з Донецького напрямку". - повідомив Єрмак.

Деталі:

Більшість людей, яких Україна повернула 7 березня, мають тяжкі поранення.